"العمل" تكشف تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ10 آلاف عامل وخريج

كشف وكيل وزارة العمل في غزة أ. موسى السماك عن تفاصيل المنحة التي أعلنت عنها الوزارة بشأن التشغيل المؤقت لعشرة آلاف عامل وخريج في القطاع.



وقال السماك: إنّ الوزارة وضعت مجموعة من المعايير لفرز الأسماء المرشحة للتشغيل المؤقت، موضحًا أن مدة التشغيل المؤقت للخريجين لمدة ستة أشهر والعمال لمدة ثلاثة أشهر.



وأوضح السماك، أن عدد العمال والخريجين المسجلين على قواعد بيانات الوزارة 2005 ألف متعطل عن العمل، بينهم 121 ألف خريج و184 ألف عامل، مشيراً إلى أن الجامعات تخرج حوالي 12 ألف خريج سنوياً.



وذكر أنّ عدد المسجلين المفروزين رسمياً حالياً عددهم 75 ألف شخص، تنطبق عليهم المعايير الدولية، وفق منظمات العمل الدولية.



وبيّن أنه سيتم اختيار عشرة آلاف لبرنامج التشغيل المؤقت طبقاً لمعايير وضعتها الوزارة، وهي "ألا يكون حاصلاً على فرص عمل سابقة والشهادات والمعدل والسن والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء".



وذكر أن عملية الفرز ستتم إلكترونياً طبقاً لهذه المعايير، موضحاً أن الوزارة اختارت 5 آلاف شخص من بين المسجلين، وستترك الفرصة لتحديث البيانات لمن لم يسجل، حيث سيتم اختيار خمسة آلاف آخرين من بينهم.