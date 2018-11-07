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اجتماع "للكابينت" اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:32 - 07 نوفمبر 2018
الكابنيت الكابنيت
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ذكرت مصادر إعلامية عبرية أمس أن أعضاء «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر» (الكابينت) تلقوا بلاغاً بعقد «اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء .

وذكرت مراسلة «القناة العبرية الرسمية» (كان) أن الاجتماع سيُعقد دون الإفصاح عن المواضيع المطروحة للنقاش، لكنه غالباً سيناقش تطورات الأوضاع في غزة.

وفي جلسة عقدت أمس في الكنيست، وصف رئيس «جهاز المخابرات الإسرائيلي» (الشاباك)، نداف أرغمان، الوضع الفلسطيني بـ«غير المستقر»، خلال تقديمه استعراضاً حول الساحة الفلسطينية أمام «لجنة الخارجية والأمن». ونقلت القناة «العاشرة» عن أرغمان قوله، إن «قطاع غزة يسير بين خيارين: إما معركة عسكرية وإما تهدئة».

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