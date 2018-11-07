توضيح من البنك الوطني بشأن الرواتب

أعلن البنك الوطني صباح اليوم الأربعاء، عن آلية تسليم الرواتب لموظفي غزة.

وجاء في صفحة البنك: نود إعلامكم أننا مازلنا في انتظار استلام كشوفات الرواتب وعليه لن يكون هناك صرف للراتب من خلال البنك أو الصراف الآلي إلا بعد الإعلان عبر صفحة البنك".

وفي السياق، أعلنت وزارة المالية بغزة مساء أمس الثلاثاء، عن آلية صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، ابتداء من صباح اليوم.

وقالت المالية، إن الصرف سيكون للموظفين كافة بنسبة 60%، وبحدّ أدنى 1400 شيكل.

وأوضحت أن الصرف سيتمّ على أربع فئات، مشيرة إلى أنه سيتمّ خصم سلفة الـ400 شيقل التي صرفتها للموظفين يوم الخميس الماضي.

وذكرت "المالية" أن الاستلام سيكون عبر بنكي "الوطني" و"الإنتاج" وفروع بنك البريد كافة.