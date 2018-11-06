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اكتشاف خطر قاتل للملح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:52 - 06 نوفمبر 2018
الملح الملح
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اتضح لعلماء جامعة إلينوي الأمريكية أن استهلاك كمية كبيرة من الملح يزيد من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن الباحثين اكتشفوا أنه عند وجود تركيز عال للملح، ينشط في الخلايا مسار الإشارة "Wnt"، وأحد مكوناته بروتين β-catenin. ويؤدي هذا المسار إلى خلل في عمل خلايا-Т التنظيمية التي تنتج سيتوكينات إنترفيرون-غاما وإنترلوكين-10. وأي خلل في توازن هذه السيتوكينات يؤدي إلى التهابات تصيب الجهاز العصبي المركزي.

وكانت نتائج دراسة سابقة لخبراء مستشفى بريغهام النسائي في بوسطن قد أكدت أن استهلاك كميات كبيرة من الملح يزيد من خطر الموت المبكر.

ويعد التصلب المتعدد أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، والذي يسبب أضرارا في غشاء الألياف العصبية للنخاع الشوكي والدماغ، ما يؤدي إلى إصابة أقسام معينة من الجهاز العصبي. وحاليا، لا توجد طرق ووسائل فعالة في علاج المرض، ومتوسط الفترة التي يعيشها المصاب تقل بمقدار 5-10 سنوات مقارنة بالأصحاء.

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