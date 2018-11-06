مواد غذائية تمنع زيادة الوزن

كتشف خبراء جمعية القلب الأمريكية بأن المكسرات تمنع زيادة الوزن وتحسن حالة القلب والأوعية الدموية.

ويفيد موقع EurekAlert بأن المجموعة العلمية حللت بيانات عن الحالة الصحية لأكثر من 126 ألف رجل وامرأة لا يعانون من أمراض مزمنة، وكانوا كل أربع سنوات يجيبون على استبيان الباحثين بشأن كمية المكسرات التي يتناولونها وعدد هذه المرات.

واتضح بأن حوالي 30 غراما من المكسرات يوميا لن تسبب أي ضرر للجسم، بل على العكس، فإن ذلك يساعد في مكافحة السمنة. علاوة على هذا، استنتج العلماء بأن تناول مثل هذه الكمية من المكسرات يوميا بدلا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والبطاطا المقلية، ورقائق البطاطا (الشيبس) والحلويات يخفض من احتمال زيادة الوزن.

يقول الباحث ليو سياوران "يعتقد الناس بأن المكسرات مواد غذائية غنية بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك لا يعتبرونها وجبات صحية خفيفة، في حين تمنع المكسرات زيادة الوزن وتحسن الحالة الصحية".

ويؤكد الباحث، بأن تناول المكسرات يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.