6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم أربعة أسرى في معتقل "هداريم" وهم: خليل أبو عرام، وكفاح حطاب، وعبد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير، وذلك إسناداً للأسيرات في معتقل "هشارون" اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي وذلك احتجاجاً على تشغيل إدارة المعتقل للكاميرات.

واوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن الأسيرين أبو عرام من الخليل، وحطاب من طولكرم يخوضان الإضراب الإسنادي منذ (15) يوماً، والتحق بهما منذ ستة أيام الأسيران عبد الرحمن أبو لبدة من غزة، وأحمد السير من بيت لحم.

يُذكر أن الأسير كفاح حطاب معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وخليل أبو عرام محكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002، كما أن الأسير عبد الرحمن أبو لبدة معتقل منذ عام 2007 ومحكوم بالسّجن لمدة (11) عاماً، والأسير أحمد السير معتقل منذ عام 2013 ومحكوم بالسّجن لست سنوات.

وفي سياق متصل يواصل الأسير رزق رجوب (61 عاماً) من مدينة دورا إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (13) يوماً رفضاً لاستمرار سلطات الاحتلال باعتقاله الإداري.

وذكر نادي الأسير أن الأسير رجوب والمعتقل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قضى في معتقلات الاحتلال ما مجموعه قرابة (24) عاماً بين أحكام واعتقال إداري. علماً أنه خاض منذ تاريخ اعتقاله الأخير ثلاثة إضرابات أحدهما استمر لمدة (24) يوماً.

كذلك شرع الأسير ماهر الأخرس (47 عاماً) من محافظة جنين إضرابه المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام رفضاً لاعتقاله وإعادته للتحقيق مجدداً. والاخرس أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات ونصف في معتقلات الاحتلال.

وفي ذات الإطار أكدت عائلة الأسير صدام عوض أن نجلها علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة (20) يوماً، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.