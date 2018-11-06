حماس ترد على مهاجمة الامارات لها بشأن العقوبات الأمريكية ضد إيران

أكدت حركة حماس في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، على موقفها الرافض للعقوبات الأمريكية ضد إيران, مشيرة الى انه موقف طبيعي ضد البلطجة الأمريكية.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري في تغريدة له عبر حسابه على "توتير" تويتر ردًّا على الوزير الإماراتي أنور قرقاش، إلى أن غير الطبيعي هو استضافة قادة الاحتلال القتلة على أرض عربية مع وجود جرائم ضد الشعب الفلسطيني، في إشارة من أبو زهري لزيارة وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية إلى أبو ظبي، رفقة وفد رياضي إسرائيلي؛ حيث عزف النشيد "الوطني الإسرائيلي" مرتين في العاصمة الإمارتية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش هاجم موقف حركة حماس الرافض للعقوبات الأمريكية ضد إيران، واتهمها أنها أداة إيرانية في المنطقة.