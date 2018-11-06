ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة في اسرائيل

أشارت بيانات وزارة الصحة الاسرائيلية الى ارتفاع حالات الاصابة بمرض الحصبة منذ مطلع العام الحالي لتصل الى 1401 حالة.

ولفتت الى الوزارة الى ظهور هذا المرض في الاحياء التي يعيش فيها المتدينون اليهود في القدس و"بيت شيمش" و"بيتار عيليت" حيت سجلت حوالي 60% من هذه الحالات.

وكانت طفلة توفيت نتيجة المرض في القدس الاسبوع الماضي.

والحصبة هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان.

ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.

ومن أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة مصحوب برشح وسعال ورمد، يتبعه ذلك طفح على جميع أجزاء الجسم.