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العثور على جثة طيار اسرائيلي بعد مرور 56 عاماً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:42 - 06 نوفمبر 2018
طائرة أمريكية تقصف هدفا في العراق طائرة أمريكية تقصف هدفا في العراق
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عثر الجيش الاسرائيلي، يوم الثلاثاء، على جثة الطيار الإسرائيلي ياكير نافيه لايفر بعد مرور 56 عاما على اختفائه.

وقالت مصادر عبرية انه بعد مرور 56 عاماً على حادثة اختفاء الطيار في حادث سقط طائرة في بحيرة طبريا، تمكن الجيش من انتشال جثة الطيار في البحيرة، وتم نقل اشلائه الى معد الطب العدلي.

وكان الطيار وهو برتبة ملازم اول يخدم في سلاح الجو الاسرائيلي، خلال احدى رحلاته في اطار الارشاد والتدريب سقطت الطائرة والتي كان على متنها الى جانب الطيار عوديد كوطون عام 1962.

وعثر على جثة كوطون بعد سنة من الحادثة، فيما استمرت اعمال البحث عن الطيار لايفر باستخدام معدات تكنولوجيا متطورة.

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