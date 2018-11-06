CIA تَطّلع على أدلة تثبت صدور أمر قتل خاشقجي بتعليمات سعودية عليا

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر تركي قوله إن بلاده أطلعت جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA على أدلة تثبت أن جريمة اغتيال خاشقجي تمت بأوامر من جهات عليا في المملكة العربية السعودية.



وقال المصدر إن كافة الأدلة المتعلقة بجريمة القتل اطلعت عليها هاسبل مضيفا: "المسؤولة الأمريكية خرجت بقناعة كاملة بعد الأدلة التي عرضت عليها".



ولفت إلى أن الأدلة التي عرضت على الأمريكيين والأوروبيين تعطي تصورا كاملا لما حدث في جريمة خاشقجي والاستعدادات التي سبقت تنفيذها.



وأوضح المصدر أن السلطات التركية تملك دليلا حول مصير جثة خاشقجي والسلطات السعودية تضع العراقيل في الوصول إليها.

وعلى صعيد اللقاء بالمدعي العام السعودي سعود المعجب قال المصدر إنه وبعد سؤاله عن مصير جثة خاشقجي قال إنه لا يملك معلومات عن الأمر.

وبشأن إفادات المتهمين بتنفيذ الجريمة والتي سلمها المعجب للأتراك قال المصدر إنها لم تساعد في أي تقدم بعملية التحقيق.

وقال المصدر التركي إن السلطات السعودية أبلغتنا بأنها ستدفع الدية الشرعية لعائلة جمال خاشقجي بمن فيهم خطيبته التركي خديجة جنكيز.



وبشأن منفذي الاغتيال أوضح المصدر التركي أن 3 فرق تولت المهمة أحدها للتنفيذ والثاني للمراقبة والثالث للدعم.



وكشفت إفادات موظفي القنصلية أنهم منعوا من الصعود للطابق الثاني من مبناها بعد دخول خاشقجي بحجة وجود اجتماعات دبلوماسية عالية المستوى.