استقبال حافل لوزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي في عُمان

تناقلت وسائل إعلامية عبرية فيديو الاستقبال الحافل لوزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي وصل سلطنة عمان، الأحد، للمشاركة في مؤتمر النقل الدولي وهو يتجول في شوارع العاصمة مسقط.

ويظهر الفيديو حسب القناة 12 العبرية، استقبال، يسرائيل كاتس، بطريقة فريدة على الطريقة العُمانية، حيث يرافقه أشخاص عمانيون.

وتوجه وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، إلى سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر النقل الدولي الذي يقام بالعاصمة مسقط خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال "كاتس" كما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، "هذه زيارة تاريخية ستحسن العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان، وأعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة (سكك حديدية من أجل السلام الإقليمي) لربط دول الخليج بإسرائيل والبحر المتوسط"، مضيفاً أن هذا سيخلق محوراً سيتجاوز إيران.

وتأتي زيارة كاتس بعد قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الـ 26 من الشهر الماضي بزيارة مسقط بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد.