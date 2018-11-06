القطاع الخاص في غزة يعلن تشكيل خلية أزمة

أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة الاثنين، عن تشكيل خلية أزمة "الهيئة العليا للقطاع الخاص" للدفاع عن حقوقه ومشاكله في ظل الوضع الراهن.

وتتكون الهيئة من خمس أعضاء وهم: علي الحايك، وأيمن جمعة، وهاني عطالله، ومحمد المنسي، وناهض عيد، وفق بيان صدر عن المجلس عقب اجتماع ضم مؤسسات القطاع الخاص بغزة.

وأضاف المجلس أن الهيئة العليا ستكون بمثابة يد القطاع الخاص العليا لمواجهة الأزمات والمشاكل المتفاقمة التي يعاني منها في ظل حالة الانقسام الداخلي وتواصل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاماً، وفقاً لإستراتيجية موحدة تجمع مؤسسات القطاع الخاص، وترفض سياسة التهميش، والاستثناء من قبل جميع الأطراف.

وأكد أن الهيئة هي الصوت الشرعي والمنتخب للتعبير عن رؤية القطاع الخاص للمرحلة المقبلة ولمعالجة مشاكله وهمومه، بعيداً عن الخصومة السياسية التي يعيشها الوطن، مؤكداً بأنه من غير المقبول استثناء القطاع الخاص من أية حلول أو معالجات للوقع الاقتصادي والإنساني المتدهور في غزة.

وشدد على أن القطاع الخاص لن يقبل بأن يبقى على دكة الانتظار أو الاستقبال لأي حلول مقترحة لا يشارك بها من الأطراف المحلية أو الاقليمية أو الدولية، في الوقت الذي يدفع فيه ثمناً غاليا من المعاناة والخسائر والدمار والإهمال.

وطالب المجلس جميع الأطراف المحلية والدولية والإقليمية بضرورة تنفيذ المبادرات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع من خلال البوابة الشرعية والفاعلة على الأرض وهي بوابة القطاع الخاص.

ودعا لضرورة إتمام المصالحة والوحدة الفلسطينية وتغليب المصلحة الوطنية بما يحقق آمال جميع أطياف الشعب الفلسطيني للعيش بكرامة، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.