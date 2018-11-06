تفاصيل صرف دفعات مالية للموظفين وللأسر الفقيرة وللجرحى في غزة

أعلنت وزارات عدة في حكومة غزة مساء اليوم الثلاثاء، عن صرف دفعات مالية للموظفين والعاطلين عن العمل ولجرحى مسيرات العودة وللخريجين ضمن المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارات الحكومية في مؤتمر صحفي، أنه تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها فصائل المقاومة مع الجهات الدولية والداعمة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة سيتم البدء بصرف دفعات مالية لسكان القطاع والاعلان عن برامج تشغيلية للخريجين.

وأعلن وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، عن صرف دفعة من راتب شهر يوليو بنسبة 60%، وحد أدنى 1400 شيكل غداً الأربعاء.

وأشار إلى أن صرف الدفعة المالية ستكون على 4 فئات مخصوما منها السلفة المقدمة سابقاً (400 شيكل) وذلك عبر بنكي الوطني والانتاج وكافة فروع بنك البريد.



بينما أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، عن صرف مساعدات مالية بقيمة 100$ لخمسين ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم ضمن معاير دقيقة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم صرف 700 شيكل لذوي شهداء مسيرة العودة والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة والبتر.

فيما أعلنت وزارة العمل، إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لـ10 آلاف خريج خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن التسجيل مفتوح للجميع عبر موقع الوزارة، كما أعلن عن مشاريع جديدة لتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وكان مصدر خاص كشف لفلسطين اليوم عن سلسلة من البشريات للموظفين في حكومة غزة وللأسر الفقيرة والخريجين والعاطلين عن العمل.