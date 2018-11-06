مصدر خاص يكشف نسبة صرف رواتب غزة وجديد المنحة القطرية

كشفت مصادر خاص لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن وزارة المالية في حكومة غزة ستعلن عن سلسلة من الإجراءات والبشريات للموظفين ولسكان قطاع غزة بشكل عام.

وأوضح المصدر ان الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً خلال الساعات القادمة لتعلن عن البشريات والتي ستتمثل بالدرجة الأولى بصرف رواتب الموظفين والاعلان عن تفاصيل جديدة لصرف المنحة القطرية.

وأشار إلى أن رواتب موظفي غزة ستصرف غدا الأربعاء بنسبة قد تتجاوز الـ60% وكحد أدنى 1300 شيكل، لافتاً إلى أن عملية الصرف ستكون استكمالاً للسلفة التي حصل عليها الموظفون الأسبوع الماضي بمقدار 400 شيكل، مؤكداً أن صرف الرواتب كاملة ستبدأ من الشهر القادم لمدة 6 شهور للموظفين عبر البريد وبرقابة الأمم المتحدة.

وكشف المصدر أن المالية ستصرف 100 دولار لخمسين ألف أسرة فقيرة، ونسبة صرف رواتب موظفي غزة ستصل إلى 60%، وسيتم صرف 200 دولار للجرحى، والاعلان عن توفير عشرة آلاف فرصة عمل.

وفي ذات السياق قال بيان بكر مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة المالية: "إن المؤتمر سيشمل الإعلان عن تفاصيل صرف المنحة القطرية لموظفي غزة.

بينما لفت اياد القرا الكاتب والمحلل السياسي، إلى وجود تفاهمات حول قضية صرف الرواتب لموظفي غزة، وإطلاق مشروع تشغيل للخريجين، ومشاريع تتعلق بالبنية التحتية، أمر مهم يساهم في ايجاد أجواء ايجابية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أعلن عن مؤتمر صحفي للمؤسسات الحكومية في القطاع؛ للإعلان عن سلسلة من الإجراءات والقرارات المهمة المرتبطة بالقضايا الحياتية مساء