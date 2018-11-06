كمية الأمطار تفاجئ الزراعة والأخيرة تتوقع موسماً غريباً لهذا السبب

توقع مدير عام المياه والتربة والري في وزارة الزراعة المهندس نزار الوحيدي، أن يكون موسم الشتاء لهذا العام (2018-2019) في فلسطين موسماً غريباً من حيث كمية وتوزيع هطول الأمطار وقوة المنخفضات الجوية.

وقال المهندس الوحيدي لـ"فلسطين اليوم": "من الغريب واللافت للنظر خلال الأيام الماضية التي شهدت سقوط الأمطار في فلسطين أن كميات كبيرة من الأمطار سقطت في الجنوب بدلاً من الشمال، وهذا الأمر غريب لأن التسلسل الطبيعي لكميات الأمطار العالية تبدأ من الشمال وتقل في الجنوب".

وأشار إلى ان بعض مناطق الجنوب شهدت سقوط لحبات البرد وهذا الأمر أدى لإتلاف بعض المحاصيل الزراعية الخريفية.

وأضاف: "رغم البداية المتذبذبة والمحيرة والمتأخرة لموسم سقوط الأمطار هذا العام؛ إلا أننا نأمل ونتوقع أن يكون الموسم الزراعي هذا العام جيد"، مبيناً أن هطول الأمطار هذا العام تأخر بنحو 3 أسابيع عن الأعوام الماضية.

وأكد أن سبب توقعاته بموسم غريب هذا العام من حيث كمية هطول الامطار وتوزيعها في المناطق الجغرافية هو اختلاف المناخ في العالم كما تتوقع وتتنبأ مواقع الأرصاد العالمية، لافتاً إلى أن اختلاف المناخ في العالم سينعكس على مناخ فلسطين.

وعن كمية هطول الأمطار في قطاع غزة قال: "بلغت كمية هطول الأمطار خلال الأيام الأربعة الماضية 15.6 مليون لتر مكعب بمعدل هطول يصل إلى 11% من المعدل العام.

يُشار إلى أن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع بأن يشهد مناخ فلسطين خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع، فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار تزامناً مع أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح والمساء.

كما وحذرت الأرصاد من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة.