السيسي: إذا تعرض أمن الخليج للخطر سنحرك قواتنا لصد العدوان

جدَّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، التأكيد على استعداد بلاده التصدي لأي عدوان في حال تعرض أمن الخليج العربي "للخطر أو لتهديد مباشر".

وقال السيسي "إذا تعرض أمن الخليج للخطر أو لتهديد مباشر من أي جانب، سيقبل الشعب المصري كله وليس فقط الرئيس بتحريك قواته لصد العدوان ودعم الأشقاء".

وأضاف الرئيس المصري، خلال جلسة مغلقة مع ممثلي الإعلام في شرم الشيخ، "كنا نتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شؤون الغير ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية احترام ذلك، على حد قوله.

وشدد على أن مصر لا تسمح "بالمساس بالأمن القومي العربي، وبخاصة منطقة الخليج"، في موقف جديد يؤكد وقوف مصر صفا واحدا إلى جانب حلفائها في الخليج العربي.