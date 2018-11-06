تسريب جديد .. الرجوب يتهجم على العالول والحمدالله

انتشرت تسريبات جديدة لأمين سر حركة فتح جبريل الرجوب، تهجم في إحداها على زميله محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، والآخر اعترف فيه مع عزام الأحمد أنهما اخطئا في سياستهما تجاه قطاع غزة.

وبحسب التسريبات الجديدة، فقد اتهم الرجوب في الأول العالول بتزوير نتائج الانتخابات الداخلية في فتح.

أمّا التسريب الآخر الذي جرى خلال حديثه مع عضو مركزية فتح عزام الأحمد، فيعترف الأحمد في التسريب عن أخطاء السلطة بحق أبناء قطاع غزة ويقول "احنا اللى خربناها".

ويعترف المتحدثان بأنهم أخطئوا بحق أبناء قطاع غزة وفى حق الأجهزة الأمنية هناك، متهمين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بالفساد.

تأتي هذه التسريبات بعد يومين من تسريب للرجوب يصف فيه القيادة المصرية بـ"الانذال" وقال فيه إن الامارات هي من تتحكم في قرار الدولة المصرية.