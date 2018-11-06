بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ليوم غدٍ الموافق 2018/11/07.

وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون غدًا للمسافرين المتبقين من حافلة الجوازات المصرية بالإضافة للحافلتين الأولى والثانية حتى الرقم (50) من كشف (11/6).

ودعت الوزارة المسافرين الورادة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة "أبو يوسف النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مؤكدةً على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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