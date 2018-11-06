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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:55 - 06 نوفمبر 2018
معبر رفح البري معبر رفح البري
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ليوم غدٍ الموافق 2018/11/07.

وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون غدًا للمسافرين المتبقين من حافلة الجوازات المصرية بالإضافة للحافلتين الأولى والثانية حتى الرقم (50) من كشف (11/6).

ودعت الوزارة المسافرين الورادة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة "أبو يوسف النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مؤكدةً على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

لمطالعة كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

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