غزة: صندوق التشغيل يعلن عن تمويل سباق إبداع الأعمال والتكنولوجيا "الهاكثون"

أعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، عن تمويل سباق إبداع الأعمال والتكنولوجيا "الهاكثون".

جاء ذلك خلال استضافة الصندوق اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول انطلاق سباق ابداع الاعمال والتكنولوجيا الذي يستعد قطاع غزة لأول مرة لاحتضانه في الثالث عشر من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة المئات من المطوّرين ومبدعين ورياديين من كلا الجنسين من جميع المحافظات وبتمويل من "الصندوق".

وحضر الورشة التي نظمت في مقر الصندوق بمدينة غزة مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو مجلس إدارة الصندوق آمال حمد، ونائب المدير التنفيذي لصندوق التشغيل محمد أبو زعيتر، والعشرات من ممثلي المؤسسات والوزارات ومجلس التشغيل.

وقالت حمد في كلمة لها خلال الورشة، إن السباق هو إحدى مبادرات البرنامج المشترك بين "ريادة الأعمال" واتحاد الريادة الفلسطيني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وحاضنة الأعمال BTI والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وذلك في إطار التزام المؤسسات المنظمة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية.

وأضافت حمد، ان السباق يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، ضمن جهود التطوير والتنمية البيئية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية واغتناما للمواهب التقنية الشابة، التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة، أيضا، في استكشاف وتطوير ريادة الاعمال والتكنولوجيا.

وأوضحت حمد أن المنافسة في السباق تشمل، مجالات التنمية الاقتصادية والبيئية وخدماتها وتحدياتها، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والسياحة، والطاقة البديلة، وحلول التواصل.

ولفتت حمد الى أن السباق الذي ينظم لأول مرة في قطاع غزة، سينطلق بالتزامن مع انطلاقه في أكثر من 170 دولة في العالم تحييه ضمن أسبوع "الهاكثون" ويستمر لثلاثة أيام متتالية.

وقالت حمد ان السباق الممول من الصندوق الفلسطيني للتشغيل واتحاد الريادة الفلسطيني سينظم، ايضا، بالتعاون مع كل من جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية وجامعة فلسطين.

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لصندوق التشغيل محمد أبو زعيتر، إن فكرة السباق والذي يحمل شعار " تحدي ... شباب وإحنا إلها" يهدف الى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين البيئة الاقتصادية والسياحية في المنطقة الجنوبية مع أصحاب الأفكار الريادية في كل قطاع من القطاعات السابق ذكرها، بالإضافة لاستقطاب لمدربين في مجال التسويق الالكتروني، والعمل ضمن فرق تحت إطار كل قطاع، يعملون ضمن إطار مسابقة وتحد للخروج بأفضل الحلول وتصميم مشروع يرقى للمنافسة والتمويل وذلك في 3 أيام تدريبية متواصلة.

وأكد أبو زعيتر أن صندوق التشغيل يهتم كثيرا بتمويل وتشجيع مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تهدف الى تنمية المهارات والريادين، التي تساهم في توفير مناخات مناسبة وملائمة للمبدعين من الخريجين وغيرهم.

رباح المصري أحد المشرفين على تنظيم الفعالية فأوضح أن "الهاكثون" سيشكل منصة توعوية تسعى الى خلق الفرص والطموحات لتشكيل مناخ مناسب ومحفزة لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والافكار، وتحويلها الى واقع يسعى للرفع من عجلة النمو الاقتصادي.

وقال المصري إن الفعالية في قطاع غزة ستستهدف رواد الأعمال الشباب الفلسطيني، وأصحاب الشركات الناشئة، وموظفي القطاعين الحكومي والخاص، والطلاب والإداريين وجميع المهتمين والراغبين بتوسيع مداركهم فيما يتعلق بريادة الأعمال.

وأشار الى ان "الهاكثون" يمثل منصة محلية للقطاع العام والقطاع الخاص في فلسطين (للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم) لفهم كيفية إنشاء أفضل بيئة لتعزيز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المصري ان الأسبوع سيجمع أكثر من 50 شريكا مؤثرين في مجال الريادة من مختلف المناطق الجغرافية الفلسطينية، ونفذوا الكثير من الفعاليات الريادية في مختلف المجالات جاعلين منه منصة للشباب الفلسطيني للإبداع والتميز.