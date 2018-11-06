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جمعية النقل تعلق الإضراب على معبر كرم أبو سالم لهذه الأسباب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:18 - 06 نوفمبر 2018
معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة
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علقت جمعية النقل الخاص في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، الإضراب عن العمل في معبر كرم أبو سالم لأسباب عدة.

وأوضح رئيس جمعية النقل الخاص في غزة ناهض شحيبير في تصريحات صحفية، أن تعليق الإضراب عن العمل في معبر كرم أبو سالم جاء بهدف انفاذ البضائع من التلف بسبب الأمطار.

وأشار إلى أن أصحاب العمل اضطروا لدفع الضريبة الجديدة لموظفي السلطة على المعبر لإنقاذ بضاعتهم من التلف.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني فرضت قبل أيام رسوماً جديدة قدرها 30 شيكلًا (8 دولارات) على كل شاحنة تنقل البضائع إلى قطاع غزة، الأمر الذي دفع شركات النقل للاحتجاج والاضراب عن العمل.

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