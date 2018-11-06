أسرى الجهاد يحيون ذكرى الانطلاقة الجهادية

نظمت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن رامون مهرجاناً مركزياً إحياءً للذكرى الحادية والثلاثين للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي والذكرى الثالثة والعشرين لاغتيال الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور المعلم فتحي إبراهيم الشقاقي، جاء ذلك في رسالة مسربة وصلت مؤسسة مهجة القدس نسخة عنها اليوم.

وأفاد الأسرى أنه تخلل المهرجان عدة فقرات متنوعة افتتحت بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم توالت الكلمات الجهادية والحماسية للفصائل الفلسطينية، ومن ثم كانت هناك عدة فقرات إنشادية متنوعة.

وفي الرسالة التي وصلت مؤسسة مهجة القدس أضاف الأسرى أن المهرجان اختتم بكلمة أسرى الحركة والتي أكدوا فيها على ثبات الحركة على مواقفها المشرفة، وتعرضوا فيها لسيرة الأمين العام المؤسس الشهيد فتحي الشقاقي وذكروا محطات حياته المختلفة وإسهاماته الفكرية وأهم محطاته الجهادية، وأخيراً جددوا البيعة لقيادة الحركة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي نتج عنها انتخاب الأمين العام الأخ زياد النخالة "أبو طارق"، والأخوة أعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة.