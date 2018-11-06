1401 حالة مصابة بالحصبة في "إسرائيل"

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بالحصبة في الأراضي المحتلة حيث بلغ عدد المصابين نحو 1401 حالة.

وأوضحت الصحة، أن 838 مصاب بالحصبة هم من القدس المحتلة و89 مصاب من مدينة رخيوت الواقعة قرب اسدود، بينما أصيب 17 آخرين داخل الأراضي المحتلة.

وأشارت صحة الاحتلال إلى أنها اتخذت قراراً فقط بتطعيم الأطفال الذين تجاوزا العام.

من جانب أخر اتهمت وزارة الصحة الامريكية، وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي بعدم معالجة المرض بشكل جيد، قائلة وفقاً لموقعي (هارتس والمستوطنين): "إن ثلاثة أطفال من اليهود المتدينين الذين زاروا مدينة القدس المحتلة مع ذويهم أصيبوا بالحصبة وفور وصولهم إلى أمريكيا تم عزل الأطفال داخل مدرستهم لمنع انتشار العدوى وتقديم العلاج لهم".

والحصبة عبارة مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال غالبًا، وقد يسبب حدوث مضاعفات شديدة الخطورة، ويمكن للمصاب أن ينقل الفيروس في فترة حضانة المرض (قبل ظهور الأعراض).