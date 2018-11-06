نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح مهند الرجبي

حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الجريح مهند عبد الفتاح عرابي الرجبي (23 عاماً) من محافظة الخليل.

وبين نادي الأسير في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الجريح الرجبي مُصاب بعدة رصاصات في ساقه اليمنى، والتي تسببت بكسر فيها، وتهتك في الأنسجة، كما أنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية معقدة، وذلك وفقاً للأطباء الذي يتابعون علاجه.

وأضاف نادي الأسير أن المعتقل الجريح الرجبي كان قد أُصيب برصاص الاحتلال قبل عامين وما يزال يخضع للعلاج والمتابعة.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال كثفت من اعتقال الجرحى منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، والجزء الأكبر منهم اُعتقل بشكل مباشر بعد إطلاق النار عليهم.