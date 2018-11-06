رئيس الشاباك: أحبطنا 480 عملية فدائية في الضفة خلال العام

قال رئيس الشاباك "الإسرائيلي جهاز الامن العام مداف ارغمان " اليوم الثلاثاء"، خلال استعراضه للوضع الامني في الضفة الغربية وقطاع غزة امام لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي ، ان "الوضع غير مستقر كلياً في العام الحالي 2018".

وأكد ارغمان وفقا لصحيفة يديعوت، نحن نقف امام معركة او قبيل معركة من جانب واحد ، ومن جانب آخرهناك محاولة للعمل على استقرار الوضع الانساني لسكان قطاع غزة .

وتابع : الوضع في الضفة الغربية معقد جدا ونشعر بهدوء نسبي ولكن هذا الهدوء غدار ومضلل من تحت الارض في الضفة الغربية هو واقع يثير الشبهة ، فحماس تحاول بكل قوتها تنفيذ عمليات بتوجيهات من قطاع غزة وتركيا ومن لبنان.

وبينت يديعوت "قمنا بإحباط 480 عملية واعتقلنا 219 خلية لحماس واحبطنا 590 عملية ، مشيراً الى ان هذا حجم كبير جدا والرقم يدل على حجم المقاومة التي تمت من تحت الارض .

وأوضح "كما نجحنا العام الماضي بإحباط عمليات هاكرز "سايبر" وعمليات تجسس ضد "إسرائيل" والهدوء النسبي في الضفة يعود لعمليات الجيش ليلا نهارا.