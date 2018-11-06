قرار بهدم منزل منفذ عملية "بركان"

أصدر ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف بدان، اليوم الثلاثاء، أمرا بهدم منزل المطارد أشرف نعالوة، منفذ عملية مستوطنة "بركان" شمال الضفة الغربية.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال، إن أمر الهدم مخصص للطابق التحت أرضي والطابق الأرضي في المبنى، اللّذين سكن بهما المطارد نعالوة.

وأشار الناطق إلى أن إصدار أمر الهدم جاء بعد رفض الاعتراض المقدم من عائلة المنفذ ضد الهدم، وتمّ منح العائلة حتّى يوم الأحد القادم، قبل تنفيذ الأمر، حيث تستطيع تقديم التماس للمحكمة "العُليا" الإسرائيلية.

وفشل الجيش الإسرائيلي ومخابراته بالوصول إلى نعالوة بعد مرور شهر على تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان المقامة" غرب سلفيت شمال، والتي أدت لمقتل اثنين من المستوطنين وإصابة آخر، وتمكن من الانسحاب عقب تنفيذه العملية في السابع من الشهر الماضي.

وتوعد الناطق باسم الجيش بمواصلة مطاردة نعالوة والعمل "بإصرار" لمنع العمليات و"ردع" من يفكر بتنفيذها.