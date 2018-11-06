مصر تلغي زيارة للرئيس البرازيلي نصرة للفلسطينيين والقدس

ألغت القاهرة زيارة وزير الخارجية البرازيلي، ألويسيو نونيز فيريرو، لمصر، في خطوة جاءت ردا على إعلان رئيس البرازيل، جاير بولسونلرو، عزمه نقل سفارة بلاده لدى "إسرائيل" إلى القدس.

وأفادت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية بأن فيريرو كان من المخطط أن يتوجه إلى مصر يوم 7 نوفمبر في إطار زيارة عمل حتى 11 من الشهر ذاته تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين ورجال الأعمال للبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من رجال الأعمال البرازيليين، الذين لقد وصلوا إلى مصر لمرافقة وزير الخارجية والتفاوض مع نظرائهم المحليين اضطرت إلى مغادرة البلاد بسبب إلغاء الزيارة.

وتفيد معلومات "فوليا دي ساو باولو" بأن السلطات المصرية بررت هذه الخطوة، التي لم يتم بعد الإعلان عنها رسميا، بـ"تغييرات في جدول أعمالها".

لكن مصادر دبلوماسية محلية قالت للصحيفة إن هذا القرار "يأتي انتقاما" من تصريحات الرئيس بولسونارو، التي تعهد فيها بأنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وسبق أن قال الرئيس البرازيلي عبر حسابه في موقع "تويتر": "كما أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس. إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن نحترم ذلك".

واليميني بولسونارو فاز في انتخابات الرئاسة البرازيلية التي جرت الشهر الماضي، وهو ملقب إعلاميا بـ "ترامب البرازيل" لتشدد مواقفه وتشابه بعضها بمواقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن في ديسمبر الماضي عن قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل رسميا.