ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يهدم مبنى سكنيا في القدس بحجة عدم الترخيص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:22 - 06 نوفمبر 2018
هدم منازل هدم منازل
مشاركة

شرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، اليوم الثلاثاء، بهدم مبنى سكني بمنطقة الأشقرية بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة يعود لعائلة الرجبي، بحجة عدم الترخيص.

وقال مراسلنا في القدس: إن قوات الاحتلال ضربت طوقا عسكريا محكما حول المنطقة ومنعت المواطنين والمُصورين من الاقتراب من مكان الهدم، علماً أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال أخرجت بعض محتويات المبنى ولم تسمح للعائلة بتفكيك الخزائن وإخراج الاحتياجات الخاصة، في حين وصلت سيارة اسعاف لنقل أحد أصحاب المبنى بسبب انهيار عصبي أصابه بسبب عملية الهدم.

متعلقات