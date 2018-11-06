الأمطار تُعطل الكويت

أعلنت دولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية عن العمل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية "بناء على تعليمات مجلس الوزراء تعطلت جميع الوزارات والدوائر الحكومية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية".

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وحرصا على سلامة موظفيها، وبناء على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم، واعتباره عطلة رسمية".

وأضافت: "مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة".