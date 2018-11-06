اليوم : غزة على طاولة "الشاباك"

من المقرر أن يستعرض رئيس جهاز «الشاباك» "الإسرائيلي"، نداف إرغمان، اليوم تطورات الأوضاع على «جبهة غزة» أمام «لجنة الخارجية والأمن» التابعة للكنيست، وذلك بعد يومين على جلسة الحكومة "الإسرائيلية" الأسبوعية، التي جرى فيها تقييم الموقف كذلك.

وذكرت القناة «السابعة» العبرية أن إرغمان سيستعرض أمام اللجنة آخر ما وصلت إليه مساعي التوصل إلى تهدئة في غزة، وخاصة أن التطبيق التدريجي يسير ببطء، إذ تراجع الاحتلال الأربعاء الماضي عن تقليص مساحة الصيد، وسمح للصيادين بالوصول حتى تسعة أميال بحرية، فيما تواصل توريد الوقود القطري إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، ما زاد عدد ساعات وصل التيار للمواطنين على نحو ملحوظ.