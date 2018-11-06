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حال المشاركة بالفعاليات المناهضة له

الاحتلال يهدد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:31 - 06 نوفمبر 2018
شرطة الاحتلال شرطة الاحتلال
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هددت قوات الاحتلال الناشط الشبابي الإعلامي إبراهيم عوض الله من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، من المشاركة في الفعاليات الوطنية، المقاومة للاحتلال.

وقال عوض الله ، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت منزل والده فجر اليوم، بطريقة وحشيه وقاموا بالعبث في كافة محتويات الغرفة الخاصة به، مشيرا الى انه تم فحص جهاز حاسوبه، وجهازه الخلوي.

وأضاف، أنه تم التحقيق معه حول نشاطه الإعلامي وعلاقته المباشرة مع وسائل الاعلام، من خلال تزويدهم بالأخبار والصور، وتوجيه التهمة له أنه المسؤول عن تنظيم الفعاليات المقاومة للاحتلال في قريته، وهددوه بعدم مواصلة ذلك والا سيتم اعتقاله.

 

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