ليبرمان:التصويت الأولي على قانون إعدام الأسرى الأربعاء المقبل

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان صباح اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم عرض قانون عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات الفلسطينيين يوم الاربعاء المقبل 14نوفمبر.

وقال موقع "مفزاك" "الإسرائيلي" ان لجنة القضاء الدستورية ستناقش القانون تمهيداً للتصويت على القانون بالقراءة التمهيدية الاولى في الكنيست.

واكد ليبرمان على العمل حتى يتم المصادقة على القانون.

وكان رئيس الحكومة "الإسرائيليّة"، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بقتل "إسرائيليين"، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، امس ، الإثنين.

واتفق خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، أمس الاول، الأحد، بطلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3أعوام

ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.