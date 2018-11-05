عضو بالكنيست: منظومة "إس-300" غيرت التوازن في المنطقة

قالت عضو لجنة السياسة الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، كسينيا سفيتلوفا، إن منظومة الدفاع الصاروخي "إس-300" الروسية غيرت التوازن في المنطقة".

وأضافت سفيتلوفا، أمام الصحفيين، اليوم الاثنين، المقاتلات الإسرائيلية لم تقم بطلعات قتالية باتجاه سوريا منذ تسلم دمشق منظومة الدفاع الصاروخي "إس-300"، مؤكدة على أن التواجد الروسي في سوريا أصبح أمراً واقعاً، ولا بد من العمل بشكل مشترك".

وشنت الطائرات الإسرائيلية مئات الغارات في سوريا ضد ما تقول إنه أهداف لإيران و"حزب الله" اللبناني في السابق.

ويمكن لمنظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطيران أن تغطي دائرة يتراوح نصف قطرها بين 150 و250 كيلومترا حسب نوع الصاروخ، حسبما ذكر مدير عام سابق لمكتب التصميم الأساسي التابع لشركة "ألماز-أنتي" الروسية التي تنتج وسائط الدفاع الجوي.