السعودية توقف تأشيرات الحج عن أهالي غزة وفلسطينيو الداخل

ذكر موقع "كان الإسرائيلي" مساء اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية أوقفت تأشيرات الحج والعمرة، عن أهالي غزة، وفلسطينيو الداخل المقيمون بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن لجنة فلسطين النيابية في الأردن، ناقشت موضوع وقف الجانب السعودي منح تأشيرات الحج والعمرة لفليسطينيو الداخل وغزة المقيمين في الأردن.

ووفقاً للموقع، فقد اشترطت السعودية منح تأشيرات الحج بحصول المسافرين على رقم وطني أردني للسماح لهم بأداء فريضة الحج.

ولم تعلل السعودية موقفها، إلا أنها أبلغت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية أرسلت من الرياض.