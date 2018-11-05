حماس: العقوبات على ايران تهدف لزعزعة الأمن و الاستقرار بالمنطقة

أدانت حركة حماس بشدة إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، مؤكدة بأن العقوبات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية التي تخدم وتعزز استقرار المشروع الصهيوني وأطماعه التوسعية على حساب القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال العداء المستحكم والذي بدا واضحًا في المرحلة الأخيرة.

و أعربت الحركة في بيان لها مساء اليوم الاثنين عن تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران حكومة وشعبًا، وإلى جانب كل القوى الحية في مواجهة هذه الغطرسة الصهيو_أمريكية.

و أكدت بأن هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها في الماضي القريب.