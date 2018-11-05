"إسرائيل" تبيع تقنيات استخبارية من شأنها إسقاط أنظمة في المنطقة

كشف محلل الشؤون العربية في القناة العبرية العاشرة تسيفي يحزكيلي عن شراء دول عربية في المنطقة منظومات استخبارية اسرائيلية تتميز بقدرتها الكبيرة على التصنت والتجسس.

وعقب مراسل القناة يحزكيلي على زيارة نتنياهو إلى عمان قائلا " إن جميع الدول السنية ترغب الآن بالتقرب إلى اسرائيل، حيث أنها تبيع منظومات استخباراتية، وتقنيات تكنولوجية من شأنها اسقاط أي نظام حكم في الشرق الأوسط."

وتطرق المحلل في القناة العبرية العاشرة إلى مباحثات التسوية مع حماس وفرص تكللها بالنجاح من عدمه، قائلا " إن اسرائيل ترغب بالتسوية وتريدها، ولذلك ستحرص قدر الإمكان على إنجاحها."

وأضاف يحزكيلي " إن نتنياهو يدرك جيدا بأن حل الأزمة في غزة إنسانيا وليس عسكريا، وهذا السبب الذي حال دون رد الجيش على صواريخ الأسابيع الماضية".