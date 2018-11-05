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خلافات و تراشق اعلامي بين وزراء الاحتلال بسبب عمال غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:54 - 05 نوفمبر 2018
الكابينت الاسرائيلي الكابينت الاسرائيلي
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عاد التراشق الإعلامي بين الوزراء الإسرائيليين، على ضوء مناقشتهم للأوضاع في قطاع غزة، والمساعي الرامية إلى التوصل لتهدئة مع القطاع.

ونشرت "القناة 10 العبرية: جزء من هذه الخلافات، حيث أيد كلٍ من وزير التعليم "نفتالي بنيت"، ووزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" السماح بدخول العمال الفلسطينيين من غزة للعمل داخل "إسرائيل"، فيما عارضهم بذلك وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان".

ووفقاً للقناة، قال الوزير بانيت: "إن سياسية ليبرمان تخلق نوعاً من الغضب والإحباط لدى الشارع الفلسطيني في غزة، لذلك على إسرائيل التمييز بين المواطنين المدنيين وعناصر حماس في غزة".

من جانبه قال وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان "، إن إدخال العمال الفلسطينيين من شأنه أن يساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، كما أن "إسرائيل" بمقدورها وقف ذلك وقتما شاءت.

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