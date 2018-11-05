ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً بعد استدعائه في الخليل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:25 - 05 نوفمبر 2018
اعتقالات اعتقالات
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، طفلاً فلسطينياً بعد استدعائه لمخابراتها في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلاً منزل عائلة الطفل خطاب وحيد حمدي أبو مارية (15 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمته طلب استدعاء لمخابراتها.

وأضاف "بعد مراجعة الطفل مقر مخابرات الاحتلال في مستوطنة كفار عتصيون قبيل ظهر اليوم والانتظار عدة ساعات والتحقيق معه، أبلغ ضابط المخابرات الإسرائيلي ذويه عبر الهاتف أنه معتقل".

وكان الاحتلال أفرج عن الطفل المذكور قبل أسبوعين بعد قضاء شهرًا ونصفًا معتقلا، ودفعه غرامة مالية مقدارها 2000 شيكل.

متعلقات