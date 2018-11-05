قوات الاحتلال تعتقل طفلاً بعد استدعائه في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، طفلاً فلسطينياً بعد استدعائه لمخابراتها في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلاً منزل عائلة الطفل خطاب وحيد حمدي أبو مارية (15 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمته طلب استدعاء لمخابراتها.

وأضاف "بعد مراجعة الطفل مقر مخابرات الاحتلال في مستوطنة كفار عتصيون قبيل ظهر اليوم والانتظار عدة ساعات والتحقيق معه، أبلغ ضابط المخابرات الإسرائيلي ذويه عبر الهاتف أنه معتقل".

وكان الاحتلال أفرج عن الطفل المذكور قبل أسبوعين بعد قضاء شهرًا ونصفًا معتقلا، ودفعه غرامة مالية مقدارها 2000 شيكل.