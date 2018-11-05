نجلا خاشقجي يُطالبان بضرورة استعادة جثمان والدهما

طالب نجلا الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بضرورة إعادة جثمان والدهما إلى السعودية لدفنه في المدينة المنورة.

وقال صلاح وعبد الله خاشقجي في مقابلة مع شبكة "CNN" أمس الأحد، إن الأسرة لا يمكنها تحمل العبء النفسي لوفاة والدهما دون وجود الجثمان.

وأضاف صلاح: "إنه وضع غير طبيعي وإنها وفاة غير طبيعية على الإطلاق، كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع بالمدينة مع باقي أفراد أسرته".

وتابع: "لقد تحدثت بشأن ذلك مع السلطات السعودية وأتعشم فقط أن يحدث ذلك قريبا، إننا فقط بحاجة للتأكد أنه يرقد في سلام، ما زلت حتى الآن لا أصدق أنه مات".

وأشار إلى وجود قدر كبير من "المعلومات المضللة" بشأن ملابسات موته، مؤكدا أن الاتهامات بأن والده كان مؤيدا لجماعة الإخوان المسلمين غير حقيقة.

وعندما سُئل عن الطريقة التي يجب أن يتذكر بها الناس والده قال صلاح: "كرجل معتدل لديه قيم مشتركة مع الجميع، وكرجل كان يحب بلاده ويؤمن بها بشكل كبير وبإمكاناتها".

وتابع: "لم يكن جمال معارضا على الإطلاق، كان يؤمن بالنظام الملكي، وأن هذا هو الشيء الذي يحافظ على وحدة البلد، وكان يؤمن بالتحول الجاري حاليا".

يذكر أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قابلا صلاح خاشقجي في الرياض في 24 أكتوبر الماضي، لتقديم العزاء له ولأفراد أسرة جمال خاشقجي الآخرين.

وتوجه صلاح إلى واشنطن بعد ذلك بيوم، وكانت مقابلته مع "CNN" أول تصريح علني يدلى به منذ ذلك الحين.