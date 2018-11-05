6135 مسافراً تنقلوا عبر معبر الكرامة يوم الاحد

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تنقل 6135 مسافر في كلا الاتجاهين الأحد، عبر معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي، أن عدد المغادرين بلغ 2924 مسافر، فيما بلغ عدد القادمين 3211 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 19 مسافرين.

وأضافت أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءًا وفي كلا الاتجاهين.

وأكدت أن الطواقم العاملة على معبر الكرامة تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.