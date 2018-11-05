القيمة السوقية لمحمد صلاح تتخطى ميسي ورونالدو

تخطت القيمة السوقية للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، القيمة السوقية لعدد كبير من لاعبي العالم.

وجاء ترتيب القيمة السوقية لمحمد صلاح في المركز الرابع عالميا، حسب التقرير الدوري لموقع "CIES Football Observatory"، المتخصص في الدراسات والتحليلات الإحصائية الرياضية في سويسرا.

وتخطى صلاح العديد من أبرز لاعبي العالم، وعلى رأسهم قطبي الكرة العالمية في السنوات العشر الأخيرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

يذكر أن قيمة صلاح السوقية ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني عن أكتوبر/تشرين الأول، حسب تقديرات الموقع السويسري، إذ كانت قد هبطت في أكتوبر قرابة 3 ملايين يورو عن سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 171.6 مليون يورو، قبل أن ترتفع مجددا في نوفمبر بقمية 1.4 مليون يورو.

ووصلت القيمة السوقية صلاح هذا الشهر إلى 173 مليون يورو.

وكان اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، استلم في 23 أكتوبر/ تشرين أول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وحصل صلاح على الجائزة عن الموسم الماضي 2017-2018، من قبل الجمهور، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

كما حصل زميله في ليفربول، ساديو ماني، على جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور، وذلك عن شهر أغسطس/ آب الماضي.