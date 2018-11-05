رام الله: القبض على أحد كبار تجار المخدرات

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الاثنين، على أحد كبار تجار المخدرات ومعه 1 كغم مواد مخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن معلومات وصلت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مواد مخدرة بحوزة تاجر، وانه ينوي ترويجها في المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وقامت بنصب كمين له وعند وصوله ألقت القبض عليه وعلى شخص آخر كان معه في نفس المركبة".

وأضاف ارزيقات انه وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها كمية من مادة يشتبه أن تكون مادة "الماريخوانا" المخدرة بلغ وزنها 1115غم.

وتم التحفظ على المادة وتوقيف الشخصين لحين استكمال الاجرات القانونية واحالتهما للنيابة العامة.