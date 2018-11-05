حماس: جهود الوسطاء مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق يوازي تضحيات الشعب

قال عصام الدعليس، نائب رئيس الدائرة السياسية لحماس، إن جهود الوسطاء مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق يوازي تضحيات الشعب الفلسطيني، واستعادة الحقوق التي سلبها الاحتلال.

وأوضح الدعليس في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "مسيرة العودة مستمرة وشعبنا وفصائله من يتحكم في أدواتها بما تقتضيه المصلحة الوطنية".

ويسعى الجانب المصري من خلال جولات مكوكية، إضافة إلى الجهود القطرية والأممية للتوصل لإتفاق تهدئة بين الفلسطينيين في قطاع غزة و"إسرائيل" بعد انفجار الأوضاع الأمنية على السياج الفاصل والتهديد بحرب كبيرة على قطاع غزة .