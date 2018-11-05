ملاكم يلقى حتفه بعد ضربة قاضية

توفي الملاكم الإيطالي، كريستيان داجيو، بعد خسارته منذ بضعة أيام لمباراة جمعه مع ملاكم تايلاندي.

الملاكم الإيطالي الذي وافته المنية بعد خسارته مباراة في تايلاند، بعد تعرضه لضربة قاضية تسببت في خسارته للنزال.

الملاكم البالغ من العمر 49 عاما تلقى ضربة قوية في الجولة الثانية عشر، ليوقف بعدها الحكم المباراة، ليتدخل الفريق الطبي لإسعاف الملاكم الإيطالي.

ودخل بعدها داجيو في غيبوبة لعدة أيام في مشفى، ليتوفى بعد ذلك، بحسب مانقل موقع "boxingscene".

يذكر أن الملاكم الإيطالي في رصيده 10 انتصارات من 10 نزالات سابقة في مسابقة الفنون القتالية المختلطة المعروفة باسم "Muay Thai".