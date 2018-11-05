الاحتلال يخطر بهدم مدرسة و3 مساكن في مسافر يطا جنوب الخليل

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اخطارات لهدم مدرسة خلة الضبع، وثلاثة مساكن في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور لـ"وفا، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة، وطردوا المعلمين وطلبتها، وسلموهم إخطارا لهدمها.

مدرسة خلة الضبع تأوي 12 طالبا وطالبة، وهي من مدارس التحدي والصمود في مسافر يطا، التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم العالي الشهر المنصرم.

وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم ثلاثة مساكن في خربة المفقرة، تأوي عائلات نعمان شحادة حمامدة، وحسين احمد حمامدة، وعدلي حمامدة.

كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم غرفة مجاورة لأحد الكهوف، الذي يأوي نشطاء ضد الاستيطان ومتضامنين أجانب في خربة صارورة.