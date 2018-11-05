روحاني لترامب: إيران ستتجاوز العقوبات وستجعل أميركا تندم

ردّ الرئيس الإيراني حسن روحاني على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن العقوبات الأميركية على إيران التي دخلت حيّز التنفيذ اليوم الإثنين بأنها "الأكثر صرامة في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال روحاني "سنتجاوز العقوبات الأميركية وسنجعل أميركا تندم"، مضيفاً "على أميركا أن تعلم أنه لا يمكنها التحدث مع الشعب الإيراني العظيم بلغة التهديد والعقوبات والضغوط".

وشدد "علينا إفشال مخططات أميركا التي تريد أن تعيد بلادنا 40 عاماً إلى الوراء وإيران لن تضعف".

روحاني كشف أن "4 زعماء أوروبيين توسطوا لألتقي ترامب في نيويورك لكني أبلغتهم بعدم الحاجة لذلك وإنما للالتزام بالعهود".

وإذ أشار إلى أنه "لا مشكلة لدينا بالحوار لكن يجب أن يكون الطرف المقابل ملتزماً بكلامه وعهوده أولاً"، لفت إلى أن "أميركا أصبحت أكثر عزلة بسبب انتهاكاتها الدولية وهو ما يتبدى من خلال عدد المعارضين لسياستها".

وتساءل الرئيس الإيراني "ألا يعد إعفاء أميركا 8 دول من العقوبات وتراجعها عن مقولة تصفير صادرات نفطنا انتصاراً لنا وتراجعاً لها؟"، موضحاً أنه "حتى ولو لم يعفوا هذه الدول الثماني من العقوبات كنا سنبيع نفطنا أيضاً".

ودعا روحاني إلى تقديم امتيازات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية من أجل مواجهة العقوبات الأميركية"، وتابع "نعترف بأننا نلتف على العقوبات الأميركية الظالمة بكل فخر وأميركا تنحدر نحو الأسفل".

الرئيس الإيراني أشار إلى أن ظروف بلاده ليست سهلة. وأكد "هناك قوى كبرى تقف ضدنا لكننا شعب عظيم وسنتجاوز ذلك"، معتبراً أن "ما تفعله أميركا اليوم هو ممارسة الضغط على الشعب وليس على أي جهة أخرى".

كما أكد أن "الولايات المتحدة ستفشل في تحقيق أهدافها ضد الشعب الإيراني".

روحاني لفت إن بلاده انتصرت 3 مرات على الساحة القانونية الدولية على أميركا.

وأشار إلى أن "إيران ستبيع نفطها وتخرق العقوبات الظالمة".

الرئيس الإيراني قال "نفتخر بأننا ندعم شعوب المنطقة أما أميركا فتفتخر بأنها تدعم كياناً مجرماً يقصف الشعب الفلسطيني يومياً كما أنها تدعم أيضاً نظاماً يقتل الشعب اليمني".

وختم الرئيس الإيراني "أميركا دعمت من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول بطريقة وحشية"، معتبراً أن "القتل الوحشي الذي حصل في اسطنبول ألحق العار بأميركا وهم لن ينجوا من هذا المستنقع".

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس الأحد مسيرات حاشدة أمام مقر السفارة الأميركية السابق لمناسبة "يوم مقارعة الاستكبار العالمي"، وفي مواجهة تصعيد العقوبات الأميركية على إيران.

واعتبر قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري أن "العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران لن تنجح"، مؤكداً أن "أميركا تركز على الحرب الاقتصادية والنفسية ضد إيران بعد انهزامها في المنطقة".

وقال جعفري لترامب "لا تهدد إيران بداً!".

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في 8 أيار/ مايو الماضي، وأعاد فرض العقوبات عليها في 8 آب/ أغسطس الماضي، معتبراً أن الاتفاق لا يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

والعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم هي الدفعة الثانية من العقوبات بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.