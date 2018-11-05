ترامب يستنفر جنوده استعداداً لصد "غزو المهاجرين"

نصبت السلطات الأمريكية حواجز من الأسلاك الشائكة على طول الحدود بين أمريكا والمكسيك تزامنا مع استعداد آلاف الجنود الأمريكيين، وبدعم جوي، لصد ما وصفه دونالد ترامب بغزو المهاجرين.

وقال الجنرال تيرنس أو شوغانسي قائد قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية، يوم الأحد، "سنبدأ قريبا بنصب الأسلاك الشائكة مثل تلك التي نصبت في مدينة ماكالين، في أجزاء أخرى من ولاية تكساس، وكذلك في أريزونا وكاليفورنيا.. لدينا ما يكفي من الأسلاك الشائكة لتغطية الحدود، فقد تم نصب ما يصل إلى 22 ميلا، كما سنقوم بمد أسلاك إلى ما يصل نحو 150 ميلا على الحدود".

وكانت السلطات الأمريكية قد بدأت بنصب الأسلاك يوم الجمعة في ولاية تكساس وعززت وجودها العسكري على طول الحدود مع المكسيك تفاديا لأي خروقات محتملة.

وأعلن البنتاغون عن إرسال 5.2 ألف عسكري إلى الحدود مع المكسيك لاحتواء تدفق المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية. وذكر جنرال أمريكي أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين المنتشرين عند الحدود سيزداد.

ويأتي ذلك على خلفية تحرك قافلة من المهاجرين من المكسيك وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا باتجاه الحدود الأمريكية. وتضم القافلة أكثر من 7 آلاف شخص. وتفيد التقارير الإعلامية الأمريكية بأن نحو ألفي مهاجر قد عبروا حدود الولايات المتحدة.

ويخطط البيت الأبيض لصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة، وفي حال تم نشر 15 ألف جندي أمريكي على الحدود الأمريكية المكسيكية لصد المهاجرين، بحسب الأنباء المتداولة، فسيفوق بذلك عدد القوات الأمريكية التي تقاتل في أفغانستان (14000 جندي)، إضافة إلى استخدام الطائرات دون طيار والمروحيات العسكرية في مواجهة المهاجرين غير الشرعيين.