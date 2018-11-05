وفد طبي مقدسي يجري عددًا من العمليات الجراحية في غزة

استقبل وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش أمس، وفدًا طبيًا من مستشفى مار يوسف "الفرنساوي" في مدينة القدس، والذي وصل غزة، لإجراء عدد من العمليات الجراحية في مستشفيات الوزارة ضمن الوفود الدورية التي تنظمها منظمة أطباء لحقوق الإنسان.

وضم الوفد المدير الطبي لمستشفى مار يوسف واستشاري جراحة الصدر د. ماهر ديب، ورئيس قسم المسالك البولية في المستشفى د.وائل عرفة، واستشاري الجراحة العامة والسمنة د.محمود بدرية، ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة د. جمال غرغوزي الذين وصلوا القطاع ومعهم مجموعة من المستلزمات والمستهلكات الطبية للازمة لإجراء عدد من العمليات الجراحية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى شهداء الأقصى خلال فترة تواجدهم الممتدة من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء الموافق 6/11.

وناقش أبو الريش مع الوفد خلال استقبالهم عددا من القضايا المشتركة من ضمنها إمكانية تنظيم دورات تدريبية لأطباء قطاع غزة من خلال برنامج تعليمي طبي لرفع مهارة الأطباء وإكسابهم خبرات جديدة.

وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أطباء مستشفى مار يوسف ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان لمساندة القطاع الصحي في غزة ومساعدة المرضى في ظل ما يعانوه من حصار وتضييق، مؤكداً أن زياراتهم المستمرة تلعب دوراً كبيراً في التخفيف عن المرضى وتقليل احتياجهم للسفر لتلقي العلاج في الخارج.

من جانبه، أكد د. ماهر ديب أن مستشفى مار يوسف من المستشفيات التي استقبلت أكبر عدد من جرحى القطاع، مشيرًا إلى أن الأطباء على استعداد دائم للوقوف إلى جانب أبناء شعبهم في قطاع غزة وتقديم كل ما يستطيعون للتخفيف عنهم.