الاحتلال يقتحم منزل القيادي بالجهاد المحرر وحيد أبو ماريا

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر وحيد أبو ماريا من بلدة بيت أمر قضاء محافظة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد الأسير المحرر أبو ماريا (48 عاماً) أن قوة من جيش الاحتلال سلمت نجله خطاب (15 عامًا) بلاغاً لمراجعة مخابراتها الساعة الثامنة صباحًا، بدعوى أنه يشكل خطراً على الكيان.

وأكد أبو ماريا أن المداهمات الليلية من قبل سلطات الاحتلال لمنزله باتت شيء معتاد، وأنها لن تثنيه عن مواصلته في الدفاع عن القضية والمقدسات.

يشار إلى أن القيادي أبو ماريا متزوج وأب لأربعة أبناء، وتعرض للاعتقال عدة مرات أمضى خلالها ما يقارب الـ(20) عامًا في سجون الاحتلال.