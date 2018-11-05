تعليق العمل في معبر "كرم أبو سالم" بقرار من جمعية النقل البري

قررت جمعية النقل البري في قطاع غزة، تعليق العمل في معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوبي القطاع اليوم الاثنين بسبب فرض السلطة الفلسطينية رسومًا جديدة على شاحنات النقل في المعبر.

وقالت الجمعية -التي تضم معظم شركات الشاحنات في القطاع- في بيان لها مساء امس الأحد، إنّ شركات النقل وسائقي الشاحنات قرروا الاحتجاج اليوم وتعليق العمل بشكل كامل في المعبر من الجانب الفلسطيني، بسبب فرض رسوم جديدة على الشاحنات.

يذكر، أن الرسوم التي فرضتها السلطة على الشاحنات العاملة في المعبر تقدر بمبلغ 30 شيكلًا للشاحنة الوحدة، تتوزع كالتالي: 20 شيكلاً رسوم دخول، و10 شواكل مقابل ميزان ما على الشاحنات (القبّان).

ووصفت جمعية النقل البري القرار "بالمُجحف" لأنه يُشكل عبئًا على سائقي الشاحنات في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدني نسبة الواردات للقطاع؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

كما وشددت في بيانها، على أن تعليق العمل في المعبر سيستمر لحين إلغاء قرار فرض الرسوم؛ مطالبةً السلطة الفلسطينية بما فيها هيئة المعابر بالتراجع عن القرار فورًا.

ويشار، إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة تفقد امس أماكن استلام الوقود والغاز والإسمنت والبضائع وكيفية وصولها للجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم التجاري.

وجاءت زيارة الوزير بعد أيامٍ من سماح سلطات الاحتلال بإدخال شاحنات من الوقود القطري لصالح محطة التوليد الوحيدة في غزة.