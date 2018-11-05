فريق سعودي وصل اسطنبول بعد مقتل خاشقجي.. ما مهمته؟

نشرت صحيفة تركية، معلومات جديدة لفريق سعودي وصل تركيا بعد تسعة أيام من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت صحيفة "الصباح" التركية، أن الفريق يضم شخصين وصلوا إلى إسطنبول بعد تسعة أيام من قتل خاشقجي.

وأضافت، أن الشخصين، أحدهما مختص كيميائي، والآخر خبير بالسموم.

وأوضحت الصحيفة، أنه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصل فريق مكون من 11 شخصا عبر مطار صبيحة في إسطنبول، من بينهم الخبير الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي، والآخر الخبير في السموم خالد يحيى الزهراني.

وقالت، أن الفريق وصل إلى إسطنبول ليس بهدف التحقيق في القضية، بل لإزالة الأدلة ومعالم الجريمة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصباح"، فإن الخبيرين، توجها إلى القنصلية العام في إسطنبول، وكانوا يترددون إليها وإلى مقر إقامة القنصل، لمدة أسبوع كامل ابتداء من 12 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وأقاما في فندق فاخر في منطقة بشكتاش بالقرب من مقر القنصلية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الخبيرين قد غادرا تركيا في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت، أن فرق التحقيقات، لم تبدأ إجراءات التفتيش في القنصلية ومنزل القنصل، إلا بعد الانتهاء من إزالة الأثر والأدلة من فريق "إزالة الأدلة".

يذكر أن الفريق التركي، تمكن من دخول القنصلية، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإجراء تفتيش ومعاينة فيها، إلا أنه لم يحصل على الإذن لتفتيش منزل القنصل، إلا بعد يوم 17 من ذات الشهر.